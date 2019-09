Convocan una concentración para salvar el dolmen de Guadalperal Será el domingo en Navalmoral, en la explanada del mercadillo MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 20 septiembre 2019, 12:23

Una vecina de Navalmoral, amante de la naturaleza y el patrimonio de la zona, ha promovido una concentración para salvar el dolmen de Guadalperal tras conocer que el ministerio de Cultura y la Junta de Extremadura destacartan, por el momento, sacarlo del pantano de Valdecañas.

Será a las doce del mediodía del domingo en la explanada del mercadillo, situada junto al pabellón Antonio Jara, pidiendo a los asistentes que lleven pancartas, silbatos o cazuelas para «hacerse oír».

A la movilización se ha sumado de inmediato la asociación Raíces de Peraleda, cuyos integrantes siguen sin entender que si desde las instituciones se destaca la antigüedad y el valor del monumento hayan decidido dejarlo donde está, «ignorando las advertencias de los geólogos que dejaron claro hace días que si volvía a sumergirse corría grave peligro de desaparecer en pocos años a causa de su mal estado. Aún así han decidido dejarlo en el agua, no por ahora, sino para siempre, según han confesado a los periodistas que preguntaron a la Junta por sus intenciones. Todo lo demás que dicen es paja creada para confundir y para desactivar las voces que pretenden rescatarlo de las aguas».

Desde el colectivo que desveló el resurgimiento del dolmen no comprenden que algo tan preciado, y con tanto potencial para el desarrollo del turismo en la zona, sea «despreciado de esta manera y sentenciado a desaparecer. La historia se repite y de nuevo el Gobierno es incapaz de valorar algo que no duda en sacrificar por segunda y definitiva vez a las aguas del pantano. Son 7000 años de historia los que quieren liquidar. Uno de los dólmenes más antiguos del mundo, y de entre ellos uno de los más grandes y complejos. Podríamos estar ante un ejemplo único, irreemplazable, no sólo para España, sino para el mundo».

Para terminar, la asociación señala que solo si la manifestación es un éxito «lograremos que el Gobierno pueda analizar el problema por segunda vez», al tiempo que pide a las asociaciones y ayuntamientos de la comarca que se unan a la convocatoria.