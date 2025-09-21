Continúan las fiestas de 'Los Cristos'

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Las fiestas de Calzadilla prosiguen hoy con una misa mayor en honor a su patrón, el Santísimo Cristo de la Agonía. Por la tarde tendrá lugar el encierro del primer y segundo toro, y seguidamente se podrá disfrutar de la suelta de los dos toros: el primero se lidiará en la plaza y el segundo, en las calles.

Por la noche, la plaza del Cristo de la localidad acogerá el Musical Fest, que será amenizado por Dj Nes. Los festejos concluirán mañana por la noche con la tradicional degustacion de carne de toro.