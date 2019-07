Contando historias a través de las arrugas del rostro y el grafito La artista frente a una de sus obras expuestas en Navalmoral. :: M.A.M. Lidia Iberat expone en La Gota una colección de retratos bajo el título 'Paisajes de rostros' M. A. M. Lunes, 15 julio 2019, 07:49

'Paisajes de rostros' es el título de la exposición pictórica que hasta el 3 de agosto acoge el centro cultural La Gota. Las obras, de la artista pacense Lidia Caldeira Silva, más conocida como Lidia Iberat, contiene trabajos de primeros planos de caras, en su mayoría de personas mayores,realizados en grafito.

Iberat, que, tal y como ella dice, aprendió «de manera totalmente libre y autodidacta», empezó a pintar a modo de pasatiempo en el año 2015. «Empecé mientras atravesaba una mala época, sin trabajo y un poco ociosa», rememora. Primero con ojos y más tarde evolucionando hacia cuadros más grandes, algunos de bebés y chicas jóvenes, si bien se declara una apasionada de los mayores. «La verdad es que los rostros de jóvenes me dicen menos. En cambio los mayores, después de tantas arrugas... creo que ahí hay más historias que contar», señala.

Este sería el caso de uno de los retratos, de una pareja de Barcelona que lleva sesenta años juntos. «Son los tíos de mi chico, me pareció una historia superbonita y la quise plasmar», explica.

Precisamente contar historias a través de sus obras es a lo que quiere dedicarse Caldeira de forma profesional. «Claro que me gustaría. Disfruto con ello, exponiendo, me gusta que la gente disfrute a la hora de verlo... También me gusta reivindicar algunas historias a través de mis obras, como el amor de toda la vida o historias de guerra. Creo que esta es una buena forma de dar este mensaje», concluye.

Sexta exposición

Lidia Iberat realizó su primera exposición en el año 2017 y desde entonces no ha dejado de exponer su obra en diferentes centros y exposiciones, algunas de talla internacional, como la llevada a cabo recientemente en Barcelona. La de Navalmoral puede visitarse de forma gratuita, de martes a sábado entre las diez de la mañana y las dos de la tarde.