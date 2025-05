El Consistorio de Trujillo prevé que el circuito de bicicletas esté listo a finales de enero

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 17 de noviembre 2021, 07:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento firmó el contrato con la empresa adjudicataria, Ingeniería y Obras Francisco García, hace ya varias semanas para la construcción del circuito permanente de bicicletas todoterreno (BTT). Este proyecto se realizará en el antiguo campo de fútbol de tierra, aledaño al municipal Julián García de Guadiana. A pesar de esa firma, ha habido que esperar un tiempo para realizar actuaciones previas para la adecuación del terreno, según explica el concejal delegado, Raúl Gómez.

Hecho gran parte de ese trabajo, por fin, ayer se firmó el acta de replanteo de la obra, con la presencia del propio edil y representantes de la entidad constructora, junto a los técnicos que dirigirán la iniciativa.

Una de las representantes de la empresa, Nazaret García, apunta que el plazo de ejecución es de unos dos meses. Por tanto, la idea es que el circuito esté terminado a finales de enero de 2022. Asevera que los primeros trabajos consisten en retirar material sobrante de la zona.

A partir del lunes comenzarán a entrar las máquinas para iniciar el grueso del proyecto. «El método de trabajo va a ser ir trayendo material, principalmente jabre, y hacer tongadas, compactando y regando, que es muy importante para la utilidad que se le va a dar al terreno», explica el edil.

Hay que recordar que el proyecto incluye cuatro pistas o pequeños circuitos aptos para diferentes niveles, edades y prácticas ciclistas. De hecho, no faltarán zonas de saltos y curvas. Francisco García reconoce que esta construcción no lleva demasiada mano de obra y los trabajos se centran sobre todo en maquinaria. A pesar de ello, no descarta que se pueda contratar a algún oficial de la construcción o peón de la localidad. Asimismo, el material se adquirirá en el municipio trujillano, añaden los responsables.

El concejal resalta la importancia de este proyecto, ya que se acogerá tanto a menores, como a personas adultas para practicar diferentes modalidades con la bicicleta. Asimismo, remarca que se va a poner en valor un espacio que ahora no tenía uso.