Trujillo no llevará a cabo el Festival Internacional de Música, cuyo coste rondaba los 50.000 euros

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 26 julio 2019, 08:42

Ya estaba claro pero el concejal de Cultura y Festejos, Enrique Borrega, lo ha querido confirmar. El Ayuntamiento no llevará a cabo este año el Festival Internacional de Música (FIM) Ciudad de Trujillo, que se solía celebrar en julio. El motivo se debe a que las arcas municipales no pueden soportar el gasto.

Borrega explica que el coste de este ciclo de conciertos rondaba los 50.000 euros. Por contra, solo se recibían 5.000 gracias a una ayuda de la Diputación Provincial de Cáceres. Además, matiza que era gestionado por un promotor que se quedaba con el dinero de las entradas. Hechas las cuentas, se ha decidido no repetir este evento y devolver la subvención a la institución provincial, ya que no se puede destinar a otro fin. «Creemos que el Consistorio no está ahora mismo para gastarse 50.000 euros en un festival, además de las fiestas patronales», apostilla.

Borrega deja claro que no entra a valorar la calidad del festival. Eso sí, no comparte cómo estaba planteado, ya que no se recuperaba nada de las entradas. Hay que recordar que la apuesta que se está haciendo desde el Ayuntamiento es la gestión directa de eventos, como pueden ser los espectáculos de las fiestas. El FIM ha contado con ocho ediciones. En un principio fue gestionado por la asociación Promusica Ciudad de Trujillo, con el apoyo del Consistorio. Tras unos años, fue asumido directamente por la Administración local. Por este evento, han pasado artistas de talla nacional e internacional.

Hay otros eventos que no tienen asegurada su continuidad, al menos, si dependen de la cuantía que recibían del Ayuntamiento en otras ediciones. Uno de ellos puede ser la feria de la cerveza artesana. En más de una ocasión, diferentes concejales han reiterado la mala situación económica del Consistorio.