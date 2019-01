El Consistorio de Trujillo limpiará hoy las pintadas de Pizarro La estatua de Pizarro, ayer por la mañana. :: JSP JAVIER SÁNCHEZ Martes, 8 enero 2019, 08:15

El Ayuntamiento limpiará a lo largo del día las pintadas que han aparecido en la base de la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, que preside la plaza trujillana, según confirmó ayer el concejal de Obras y Servicios, Juan Jesús Martín. Fuentes municipales señalan que todo apunta que este acto vandálico se produjo el viernes por la noche, con un bote de pintura. Ahora, la idea es, mediante hidrolimpiadoras, quitar esas pintadas con agua caliente y un líquido especial. Si no funcionase, se recurriría a un cañón de arena, explican estas mismas fuentes. Al tratarse de una superficie más o menos uniforme, confían en que no suponga mucho problema. No obstante, recuerdan que este tipo de trabajo supondrá un gasto extra a las arcas municipales.

Martín detalla que esa labor será llevada a cabo por la empresa concesionaria del servicio de limpieza. Asimismo, apunta que se están realizando las averiguaciones oportunas para intentar conocer quiénes han podido ser los autores de este hecho, con el fin de poder depurar responsabilidades.

Tanto Martín, como el alcalde, Alberto Casero, consideran que ha sido un suceso puntual y confían en que no vuelva a suceder, ya que va en contra de toda la ciudad.