El Consistorio, inmerso en varios procesos para nuevos contratos El cementerio contará con un nuevo trabajador. :: JSP Entran 13 personas con el plan de Empleo Social y habrá un gerente de dinamización comercial JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 21 junio 2019, 08:46

El Ayuntamiento está inmerso en los procesos de contratación de diversos programas. Uno de ellos es el plan de Empleo Social, que cuenta con recursos tanto de la Junta como de las diputaciones provinciales, además de fondos municipales. La idea ahora es poner en marcha su segundo periodo, dando empleo a 13 personas antes de que termine el mes de junio. Los primeros contratos estaban previstos que se formalizasen ayer, con cuatro personas para tareas de limpieza.

Los siguientes se producirán en los próximos días, una vez se tenga la documentación requerida. Se trata de cinco peones multifuncionales, tres auxiliares de turismo y un oficial de primera de la construcción para el cementerio.

En todo este proceso, se contabilizaron 76 solicitudes, de las que fueron admitidas 42 y el resto fue rechazado porque no cumplían los requisitos. Fuentes municipales detallan que, aunque tenían prioridad las personas que eran paradas de larga duración, en algunas plazas no se ha tomado en cuenta ese tiempo en desempleo, ya que no habían suficientes solicitudes. La duración de los contratos son de seis meses.

Otro de los procesos que está abierto es el de la selección para ocupar la plaza de gerente de dinamización comercial que se pondrá en marcha por primera vez en la ciudad. Cuenta con una subvención de la Junta de Extremadura. A la convocatoria se presentaron seis aspirantes y fueron admitidos tres. La elección se inició ayer con la prueba de la defensa del proyecto y valoración de méritos de esos candidatos. A partir de ahí, se da un plazo para sacar listas provisionales y definitivas hasta esa selección final. La persona elegida comenzará a trabajar el 1 de julio. Este puesto tiene una duración máxima de tres años.

Estas convocatorias se unen a la del programa 'Diputación Integra', para la contratación por parte del Ayuntamiento de un vigilante y un conserje. Sus contratos también deben estar formalizados el 1 de julio, con una duración de seis meses. Para ello, el Sexpe llevó a cabo una preselección de candidatos. Con este programa ya se dio empleo a otras dos personas en esos mismos puestos de trabajo. Tras cumplir sus contratos, ahora, serán sustituidas.

Además de estas propuestas está pendiente la contratación de un ayudante de electricidad durante un año, a través del plan Activa II de la institución provincial.