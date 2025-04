Navalmoral estudia crear una pista de exámenes de tráfico

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 23 de agosto 2022, 07:49 Comenta Compartir

Con algunas de las reivindicaciones planteadas ya solucionadas y otras en cartera o en estudio para su posible ejecución, al Gobierno municipal le han sorprendido las manifestaciones que hizo días atrás el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Pedro Herrero, en las que recordaba que Navalmoral lleva más de una década sin pista para poder realizar el examen de motocicletas pese a las reiteradas peticiones que han hecho al Ayuntamiento durante varias legislaturas.

Juan Máximo Villar, portavoz adjunto, explicó a HOY que en mayo tanto él como la alcaldesa recibieron al nuevo presidente de la asociación y a un representante de las autoescuelas locales, de la que ambas partes salieron satisfechos por la etapa que se abría.

«Allí reivindicaron algunas cosas que no se habían cumplido, aunque nunca nos habían llegado, incluso antes del pacto con Ciudadanos. Una vez recibidas se registraron y a los pocos días se solucionaron la mayoría, como la limpieza covid de la sala de exámenes, que hace siempre el conserje de La Inmaculada; la reposición de las vallas de la pista de prácticas, porque alguien se las había llevado, o repintar la misma, lo que quedamos a partir de septiembre porque ahora se utiliza poco y para evitar estas temperaturas a los trabajadores municipales», señaló.

También pidieron cambiar algunas señales de tráfico que los profesionales veían necesario modificar, aunque surgieron contradicciones con informes de los técnicos municipales o de la Policía Local.

Para abordar situaciones como esa, y otras que vayan surgiendo, se acordó constituir una mesa de trabajo, «que es lo que nos queda por cumplir y que se dijo que se iba a hacer, pero después del verano, porque entendíamos que ahora falta mucha gente. Entre todos, las autoescuelas, la Policía y el Ayuntamiento veremos las reivindicaciones e incidencias que nos transmitan y trataremos de encontrar soluciones conjuntas», añadió.

Su principal reivindicación es, ahora mismo, disponer de una pista de exámenes para motos que evite tener que desplazarse a Plasencia. «Una vez que tengamos a los técnicos al 100%, en el Ayuntamiento emitirán el informe correspondiente para ver si es viable trasladarla al campo de fútbol situado frente a la piscina climatizada, que no se usa, porque es verdad que la actual, por dimensiones, no cumple».

Comunicación

Villar insistió, para terminar, que el encuentro fue muy cordial, y no entendió por qué no se habían hecho ya determinadas cosas o por qué no se lo habían trasladado antes, cuando, además, asegura que con el representante local mantienen un contacto frecuente, hasta el punto de consultarle algunas de las actuaciones que se han realizado en materia de tráfico. «Hay comunicación con las autoescuelas para solucionar todo lo que había de antes y todo lo que surja a partir de ahora», dijo.