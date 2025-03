Madrigalejo dará ayudas este año de 3.000 euros por nacimiento o adopción

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 12 de enero 2022, 08:09 Comenta Compartir

Fomentar la natalidad y fijar población, además de que el colegio no pierda efectivos. Son algunos de los objetivos de la nueva medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. Se trata de una línea de ayudas para apoyar este año a las familias a que tengan hijos o que los adopten. La subvención asciende a 3.000 euros por nacimiento o adopción, según fuentes municipales. Esta ayuda ya está regulada por una ordenanza que se aprobó en un pleno en diciembre y que entró en vigor el 1 de enero, según explica el alcalde, Sergio Rey.

Para poder optar a la subvención, las personas beneficiarias deben estar empadronadas en el municipio, al menos, un año antes a la fecha de nacimiento o adopción y los dos años siguientes a ese alumbramiento, tanto esos beneficiarios con el menor. Las solicitudes, ajustadas al modelo, están a disposición de los interesados en la sede electrónica y oficinas municipales, según las bases. Se entregarán con otro tipo de documentación, como una copia del libro de familia. Esa subvención se debe pedir dentro del mes siguiente a la fecha de nacimiento o del inicio de la convivencia en caso de adopción.

30.000 euros de presupuesto

Reconocido el derecho, se hará un primer pago del 50 por ciento. Una vez transcurrido un año de ese reconocimiento, se solicitará el restante, que se abonará una vez que se haya comprobado que se han cumplido con los requisitos, añade la normativa. Aunque hay una partida recogida en los presupuestos de 30.000 euros para este fin, Rey asegura que se podría ampliar ese dinero, si fuera necesario. «Ningún nacimiento se va a quedar sin la ayuda», sostiene.

El alcalde reconoce que el descenso de natalidad lo debería enmendar otras administraciones más grandes. No obstante, remarca que el Ayuntamiento no es ajeno a este problema y por ello, quiere apoyar a que haya más nacimientos, «dentro de los pocos recursos que tenemos». Además, recuerda que esa falta de menores también puede afectar al colegio. «No queremos que desaparezca y que nuestros niños tengan que acabar en un colegio agrupado». Por ello, considera de gran importancia fomentar esa natalidad.

Según el estudio realizado por el Consistorio, lo conveniente sería contar, al menos, con once escolares por clase para no eliminar profesorado. En algunos cursos se cumple ese ratio pero en otros no. Asimismo, el año pasado hubo 7 nacimientos.

Rey remarca que esta línea de ayudas es una medida más para intentar hacer atractivo vivir en Madrigalejo. Recuerda que ya se bajó la tasa de la escuela infantil a 40 euros por mes. Además, el Ayuntamiento financia los libros de los escolares. Todo ello se une otro tipo de beneficios que puede hacer que se fije población, se genere economía y se cree una estabilidad, sostiene.