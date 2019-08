El Consistorio de Valdehúncar busca terrenos para la construcción de instalaciones Mapas expuestos en el ayuntamiento. / E.G.R. Compra a los vecinos para poder contar con suelo público que le permita crear zonas verdes, aparcamientos o plazas E. G. R. Viernes, 9 agosto 2019, 09:21

Aparcamientos, viviendas, zonas verdes, de recreo y sombra, plazas o incluso una residencia de mayores son los usos a los que podría destinarse el suelo que el Ayuntamiento de Valdehúncar ha empezado a comprar a los vecinos. De hecho ya hay varias ofertas sobre la mesa, tal y como explica el alcalde, David González.

El primer edil señala que este municipio tiene una problemática que casi es endémica de poblaciones pequeñas, la falta de espacio. «Tenemos problemas para todo, incluso para aparcar, así es que en fines de semana o fiestas, que hay más coches, el camión de la basura tiene problemas para pasar por muchas calles», lamenta.

De ahí que se haya decidido a dar solución a esta situación, que a su juicio puede beneficiar a ambas partes. «Como se suele decir queremos matar dos pájaros de un tiro. Por una parte tener suelo público para hacer más cosas y, por otra, dar salida a muchos solares que hay repartidos por el pueblo, cuyos actuales dueños los heredaron de sus padres o abuelos, pero que en algunos casos no saben qué hacer con ellos porque incluso no viven aquí, o no lo quieren para nada», comenta. De este modo, prosigue, se beneficiaría un vecino en particular por un lado y la población en general por el otro.

Nuevas adquisiciones

El primer destino que tendrían las nuevas adquisiciones sería la de aparcamiento, encargándose el Ayuntamiento de adecentarlo tras su compra, poniéndolo a disposición de los vecinos. «Luego ya veríamos a qué podría destinarse en función de los metros cuadrados que tenga o de su ubicación, entre otros. Todo dependerá de estos factores para decidir a qué se destinará finalmente, o bien si seguirá como aparcamiento», concluye González.

Cabe destacar que los interesados en vender algún solar o terreno pueden pasarse por el ayuntamiento, donde les entregarán un impreso donde habrán de reflejar superficie, ubicación y referencia catastral del solar en cuestión, así como el precio de venta, para que el Consistorio pueda contactar con los propietarios e inicie las negociaciones.