El PP de Navalmoral considera una «inocentada inaceptable» lo ocurrido con los cribados

El PP considera una «broma inaceptable» a los moralos el cambio, de un día para otro, de las normas para hacer cribados en el hospital, y detalla lo ocurrido en un comunicado.

«El Área de Salud de Navalmoral reorganizó las pruebas para evitar las largas esperas. Pero la nueva norma no ha reducido las colas, pues (ayer) eran tan largas como siempre y, además, ha provocado un innecesario tapón al negar en la puerta la realización de la prueba a quien no tuviera un volante de su médico. Un nuevo requisito del que muchos no sabían su necesidad», explican.

Con ello creen que se ha «desautorizado la función de los rastreadores, que siguiendo los protocolos habían programado para el martes las pruebas de aquellas personas que estuvieron en contacto con un positivo. Esta grave descoordinación ha ralentizado el cribado y generado no pocas reclamaciones entre las personas citadas, algunas de las cuales llevaban a sus hijos en brazos; de las que, en ningún caso, es responsable el personal sanitario».

Asimismo señalan que algunas personas tuvieron que irse -«pese a que fueron citadas por los rastreadores»- sin entender lo sucedido, «sintiéndose víctimas de una pesada inocentada del Servicio Extremeño de Salud, que demuestra la falta de rigor e improvisación con la que se toman estas cosas, trasladando a la población un mensaje opuesto al que debiera darse desde los departamentos de salud pública».

Para terminar, el PP afirma que su propio portavoz, Jaime Vega, fue uno más en esas largas colas, «comprobando in situ esta denegación de servicio a los moralos, que tendrán que acudir antes a su médico para obtener el volante, lo que ralentizará las pruebas y saturará los servicios de Atención Primaria. Si lo que se quería era descongestionar el sistema, además de crear la mayor confusión, ha logrado lo contrario».