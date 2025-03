El PP de Navalmoral de la Mata considera «gravísima» la denuncia de la Policía Local

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 15 de enero 2022, 09:03 Comenta Compartir

El PP considera «gravísima» la denuncia pública realizada por la Policía Local, al alertar de la «desprotección e inseguridad que se está viviendo en Navalmoral, con servicios sin cubrir». Así lo dicen en un comunicado, en el que señalan que la propia Policía, «harta de los incumplimientos flagrantes por parte de este equipo de gobierno y de las muchas afrentas soportadas, hace público un dato tan alarmante como intolerable: Navalmoral queda al descubierto». El PP recuerda que desde 2016 distintos sindicatos han estado advirtiendo al Gobierno socialista de la necesidad de afrontar una situación que jamás se había dado: la falta de efectivos en la calle, lo que se traduce en la «imposibilidad de cubrir los turnos o atender la demanda vecinal».

Frente a esa advertencia, aseguran que la respuesta dada desde la alcaldía fue enfrentarse a los agentes, «negar la realidad y dejar que las motocicletas policiales circularan sin haber pasado la ITV, ocultar los muchos problemas de la plantilla y la debilidad de la comisaría, que no cumplía con las medidas de seguridad y autoprotección más básicas, de tal magnitud que si ese estado y falta de servicio se hubiera detectado en una empresa privada hubiera sido sancionada con abultadas multas o con el cierre de la actividad».

Pero Navalmoral es diferente, en opinión del PP, y desde la jefatura policial se taparon con «privilegios tan ilegales como vergonzantes y, seis días antes de las elecciones fueron premiados con una rebaja en las horas totales, algo que la ley no permite, como señalaron el secretario y el interventor municipal. Y como la generosidad es ilimitada, sobre todo con el dinero de otros, además de sueldo, complemento y dietas se les recompensó con una gratificación de 500 euros por cada servicio prestado». Y de ahí creen que vienen los males, de esas gratificaciones que han ido otorgándose durante todo el año 2021, por distintos conceptos, además de dotarles con vehículos «que tienen que estar aparcados porque no hay personal para patrullar».

Junta de portavoces

Por último, el PP lamenta que el edil del área, Pedro Fernández, no haya informado de la situación de la Policía hasta ayer, en una «urgentísima reunión de portavoces. Antes no convocó nunca la comisión informativa de Seguridad que preside, ni informó de que Navalmoral esté al descubierto y que los vecinos tenemos que cruzar los dedos para no sufrir una oleada de robos mayor de la que se está viviendo».