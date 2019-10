Condenado a prisión y a tres años de destierro por atemorizar a sus vecinos Cerezal es una pedanía de Nuñomoral. :: Google Earth Deberá cumplir la pena de cuatro años y cinco meses de cárcel por agredir a un hombre con una piedra y luego no podrá regresar a Cerezal durante el tiempo fijado SERGIO LORENZO Cáceres Sábado, 26 octubre 2019, 09:50

Cerezal es una pedanía de la localidad hurdana de Nuñomoral de poco más de 100 vecinos. Hace alrededor de seis años llegó a vivir a este lugar Constantino R. V., que ahora tiene 39 años, y la pequeña población dejó de ser tranquila. Montó una fragua y empezó a meterse con sus convecinos.

El pasado 13 de febrero de 2019 Constantino dijo la siguiente frase al concejal de Nuñomoral Sergio Martín: «Ve preparando 8 o 9 nichos, que voy a matar a vecinos de Cerezal». Le dijo que iba a matar a un determinado vecino, a su mujer y a su hijo. Al día siguiente volvió a encontrarse con el concejal y le volvió a decir que iba a organizar una masacre. Se lo dijo también a convecinos de Cerezal. Uno de ellos le grabó sin que él lo supiera diciendo a varias personas que los hechos que iba a cometer «iban a conllevar que la plaza del pueblo se llenase de televisiones y de policía».

Constantino, que procedía de un pueblo de Salamanca, tenía antecedentes penales, y creó tal sentimiento de miedo en Cerezal, que trascendió a la Guardia Civil, que durante varios días mantuvo un dispositivo especial en la pedanía.

Tres días después de que le dijera al concejal que fuera preparando varios nichos, el 16 de febrero, sobre las nueve de la mañana se encontró en las afueras de la localidad con una de las personas que aseguró que iba a matar. Le dijo: «Cornudo, hoy es tu día, te voy a matar». Tiró al suelo a su convecino, se colocó encima de él y con una piedra que llevaba le golpeó varias veces en la cabeza. Testigo de la agresión fue un vecino de edad avanzada que había salido de su casa para buscar leña. Empezó a gritar para pedir a los vecinos ayuda y Constantino dejó a su víctima sangrando en el suelo.

Una de las pintadas. :: S.E.

El herido tenía múltiples laceraciones y heridas en la región frontal, parietooccipital, labio inferior y en la muñeca derecha. Tardó en curar 12 días, quedándole como secuelas varias cicatrices de centímetro y medio y medio centímetro.

Antes de este suceso violento, unos meses antes, había llenado Cerezal de pintadas metiéndose con sus convecinos, en una de ellas había puesto «pueblo de gays y para los gays».

A los dos días de la agresión Constantino estaba en prisión. Su abogado defensor pidió su puesta en libertad, pero la Audiencia de Cáceres indicó que debía de seguir encarcelado ante el peligro que suponía para sus vecinos y al estar cercano el juicio.

El juicio se ha celebrado hace solo unos días en el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia. El tribunal ha decidido condenarle a cumplir cuatro años y cinco meses de prisión, le prohíbe que se acerque a menos de 200 metros de tres vecinos de Cerezal durante dos años y once meses, y también a residir en esta alquería hurdana durante el mismo tiempo. Este destierro de casi tres años es una medida que no pidió el fiscal, pero sí el abogado de la acusación particular, el letrado Abel Martín Domínguez, que representaba los intereses del agredido.

La sentencia del Juzgado de lo Penal indica que Constantino tiene que indemnizar con 3.772 euros al hombre al que golpeó en la cabeza con una piedra, también debe pagar una multa de 450 euros, y dar a varios vecinos del pueblo un total de 338 euros por los daños causados con las pintadas.

El tribunal señala que el ahora condenado es una persona conflictiva, «que ha tenido múltiples y variados conflictivos con la mayoría de los vecinos del pueblo». Asegura que no tiene una patología psiquiátrica relevante, aunque presenta «una predisposición a la ideación de características delirantes en relación a sus rasgos caracteriales paranoides».

Él ha tenido más de 50 causas con sus convecinos de Cerezal. Tiene pendientes otros juicios, en uno de los cuales es acusado de agredir a una persona de edad avanzada.