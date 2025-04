Ampliar

Condenado por no alimentar a sus caballos y dejar morir a dos de ellos El hombre no entrará en prisión, ya que se ha acordado suspender la pena (de 1 años y 7 meses de cárcel) por tres años siempre que no vuelva a delinquir y pague la indemnización de 660 euros en concepto de gastos médicos y veterinarios