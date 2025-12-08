A concurso varios servicios carnavaleros por 70.892 euros

La figura de la sardina también se ha incluido en el concurso.

A 70.892,8 asciende el presupuesto base de licitación para el contrato mixto de Suministros y Servicios necesarios para la celebración de las Fiestas del Carnaval 2026. Esta es la denominación del concurso que acaba de publicar el Ayuntamiento, dividido en un total de ocho lotes, cada uno de ellos con una cuantía determinada.

Estos son alquiler de carpas, para lo que destinan 17.666 euros, suministro de la figura de la sardina, dotado con 2.178, alquiler de módulos sanitarios y camerinos (9.680), alquiler y colocación de sillas (8.566,8), suministro de productos ibéricos (7.150), los servicios de fotografía y vigilantes de seguridad, que ascienden a 2.662 y 10.890 euros respectivamente, y el de disco móvil, que asciende hasta los 12.100 euros.

Las bases del concurso establecen que los licitadores podrán pujar por uno, varios o la totalidad de los lotes, en todo caso mejorando los precios a la baja, por lo que se descartarán los que oferten un precio mayor, concluyendo el día 15 de este mes el plazo de presentación de propuestas.

También reflejan cuando deberán prestarse estos servicios, entre el 13 y el 18 de febrero, así como los criterios de adjudicación de cada uno de los lotes. Entre estos, los cuantificables automáticamente, como el precio y las mejoras introducidas por los licitadores (carpas con tramos de techo transparentes, incluir libro impreso y tomas aéreas en el reportaje fotográfico, incorporar un vehículo al servicio de vigilancia, etcétera), y otros basados en juicios de valor de la mesa de contratación.

El pliego de condiciones puede consultarse al completo en sede electrónica municipal.

Necesidad de contratar

Desde el Ayuntamiento argumentan la necesidad licitar estos servicios ante la insuficiencia de medios personales y materiales para llevarlos a cabo, por no contar con medios técnicos suficientes «ni el perfil profesional necesario para atender las necesidades que requiere este procedimiento de contratación, al tratarse de un servicio concreto no habitual que sólo puede prestar personal especializado».