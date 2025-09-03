Concurso fotográfico para el calendario de Villanueva de la Vera

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

E. G. R. Hasta el sábado de la próxima semana tienen de plazo las personas interesadas en presentar trabajos al concurso convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera, de cara a la elaboración de su calendario municipal de 2026. Las bases pueden consultarse en redes sociales municipales.