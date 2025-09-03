HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?

Concurso fotográfico para el calendario de Villanueva de la Vera

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:12

E. G. R. Hasta el sábado de la próxima semana tienen de plazo las personas interesadas en presentar trabajos al concurso convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera, de cara a la elaboración de su calendario municipal de 2026. Las bases pueden consultarse en redes sociales municipales.

