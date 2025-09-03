El Concurso de Albañilería de Navalmoral repartirá 4.100 euros en premios Se celebrará el sábado 27 de septiembre en el parque municipal

Un total de 38 ediciones cumplirá el próximo día 27 el Concurso Nacional de Albañilería de San Miguel, la actividad más veterana y de las más destacadas de las fiestas con las que Navalmoral despide cada año el verano y da la bienvenida al otoño. La cita, dotada con 4.100 euros en premios, está organizada por la Asociación del Sector local de la Construcción y patrocinada por el Ayuntamiento, que acaba de publicar las bases de la convocatoria.

En el concurso podrán participar un máximo de 15 cuadrillas de cualquier punto de España, formadas por dos profesionales del sector: uno que ejercerá de oficial y otro de peón. Cada cuadrilla deberá aportar las herramientas de mano, así como otro elemento que considere oportuno, si bien no se permite la utilización de porexpan.

Los interesados en tomar parte tienen de plazo para inscribirse hasta el día 19, a las 14.00 horas, a través de un formulario cuyo enlace se publicará en la página web del Ayuntamiento, www.aytonavalmoral.es.

Las cuadrillas deberán estar a las 9.00 del sábado 27 en el parque municipal, su ubicación en las últimas ediciones, tras muchos años celebrándose en la explanada del edificio multiusos.

Antes de empezar se sortearán los puestos de trabajo, para arrancar a las 9.30 horas y terminar a las 13.30, salvo que el tiempo sea ampliado a propuesta de los miembros del jurado.

Valoración del jurado

El jurado valorará de 1 a 10 puntos distintos criterios, como la correcta planificación y ejecución de la tarea, la exactitud dimensional y la limpieza del espacio de trabajo, siendo imprescindible que, a la finalización del concurso, el tajo quede limpio. En caso de empate en la puntuación se tendrá en cuenta la brevedad en la realización del ejercicio propuesto por los organizadores.

La cuadrilla ganadora recibirá un premio de 2.500 euros, por 1.000 los segundos clasificados y 600 los terceros, con sus correspondientes trofeos.

La presentación del programa de San Miguel al completo está prevista por la concejalía de Festejos para la próxima semana.