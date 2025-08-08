Concluyen las obras del nuevo paso peatonal y pavimentaciones en Hernán Cortés en Cañamero

Las obras del nuevo paso peatonal y pavimentaciones llevadas a cabo en el tramo final de la avenida de Hernán Cortés (travesía de la carretera ... Jaraíz-Collado) han concluido tras varios meses de ejecución. Con un presupuesto base de licitación de 36.710,93 euros, han consistido en la ampliación de los itinerarios peatonales y en la creación de espacios más accesibles y cómodos para el tránsito de los vecinos.

Al mismo tiempo, se han creado nuevos aparcamientos. «Todo ello ha generado nuevos aparcamientos, optimizando el espacio disponible y mejorando la seguridad vial de esta avenida», ha resaltado la alcaldía jaraiceña. Asimismo, se ha dotado de más puntos de luz, señalización y de arbolado.

La realización de este proyecto tenía como finalidad resolver la situación que presentaba la avenida de Hernán Cortés frente al polideportivo municipal, como resultado de las alineaciones propuestas en el Plan General Municipal de Jaraíz. En concreto, en las parcelas ubicadas en el acerado norte de la avenida, en dirección a Collado.