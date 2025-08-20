Concluyen las fiestas de la Virgen de la Breña en Deleitosa

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:47 Comenta Compartir

ELOY GARCÍA. El grupo de baile formado por Ariadna, Natalia, Marina, Sofía, Yara, Rodrigo, Víctor y Oliver, de la mano de la maestra de baile Paula Carrasco, puso el broche final a las fiestas de la Virgen de la Breña, celebradas en Deleitosa.

El conjunto ofreció una animada actuación en la noche del lunes «llena de arte, alegría y talento», subrayan desde el Ayuntamiento. Finalizados los festejos, desde el Consistorio hacen una mención especial al equipo de limpieza municipal y al servicio de recogida de basuras, por el buen resultado de su esfuerzo y dedicación.