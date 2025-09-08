HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista de los remozados pilares del puente. A.A.
ALDEACENTENERA

Concluye la reparación del puente nuevo del río Almonte

ELOY GARCÍA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Concluyeron las obras de acondicionamiento del puente nuevo sobre el río Almonte, entre Aldeacentenera y Cabañas del Castillo, proyecto que se ha centrado en el picado y saneo del hormigón deteriorado.

Desde el Ayuntamiento de Aldeacentenera explican que se trata de una actuación largamente demandada por ambas poblaciones, que venían reivindicando desde hace seis años.

«Durante los últimos años, la preocupación por el estado de los pilares del puente era evidente: fisuras, agrietamientos y desconchones en el hormigón, llegando incluso a dejar armaduras a la vista y expuestas a la corrosión, lo que ponía en riesgo la seguridad de la infraestructura», explican.

Las actuaciones han incluido también el cepillado y pasivado de armaduras, aplicación de inhibidor de corrosión, revestimiento, anticarbonatación e impermeabilización.

La inversión ha ascendido a a 40.236,49 euros, sufragados íntegramente por la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural.

