Concierto de reguetón con Henry Méndez en Torrejoncillo

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:29

J. R. N. La estrella del reguetón Henry Méndez ofrecerá hoy una actuación gratuita a partir de las 23.00 horas en la avenida de ... Cáceres junto al polideportivo municipal. Tras su show, la fiesta continuará con uno de los DJs Delva, Ñako Díaz e Iván Poteco DJ. La actuación llega a este municipio torrejoncillano bajo la producción de HR Producciones.

