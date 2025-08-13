Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:06 Comenta Compartir

J. R. N. El Moto Club Moteros Arroyanos han presentado la I Concentración Motera de Arroyo de la Luz, que se celebrará el sábado 27 de septiembre en una carpa que se instalará en el polígono industrial. Habrá una bolsa de bienvenida, ruta por los alrededores, Food Truck, comida de hermandad, zona de acampada, zona de Tattoo y actuaciones.