Los concejales del PP de Navalmoral denuncian presiones de miembros de la junta local para que dimitan El banco de los concejales populares, durante el pasado Pleno. :: mam Miguel Ángel Sierra y Dolores Yuste aseguran que se encuentran «desamparados, en tierra de nadie» MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 19 julio 2018, 09:00

Los concejales que forman el grupo municipal del PP se han cansado de aguantar las presiones que están recibiendo de miembros de la junta local para que dimitan, en muchos casos con mensajes que caen en la falta de respeto y el menosprecio, y han decidido hacerlo público para que se conozca la situación por la que están pasando. Lo hicieron ayer Miguel Ángel Sierra y Dolores Yuste en nombre de los cinco que forman el grupo, puesto que Lorenzo Sánchez, Rafael Sánchez y Nani Bejarano no pudieron asistir a la rueda de prensa que ofrecieron por motivos personales o laborales.

Y todo eso, insistieron, por hacer lo que creían mejor para el PP y para Navalmoral: retirar del pleno celebrado el pasado jueves la moción de su partido que pide la continuidad de la central nuclear de Almaraz y unirse a la firmada por PSOE, Grupo Independiente, Ciudadanos y Extremeños por entender que en un tema de tanta trascendencia «hay que estar unidos».

Aunque antes de entrar en las consecuencias de su decisión explicaron que habían decidido comparecer ante los informadores para dar su versión de lo sucedido en el pleno, por creer conveniente «que se sepa cómo se ha producido todo».

«Días después de anunciarse que el PP iba a presentar una moción, en una de las comisiones el PSOE presentó una enmienda, que se trasladó al partido y que la junta local decidió no admitir. Con esa situación llegamos al pleno. A la puerta nos dijeron que había una reunión de portavoces, en la que nos dieron un texto conjunto de los demás partidos, menos IU. Yo dije que iba a defender la moción del PP, porque no nos gustaba la estrategia del PSOE de plantear el cierre de la CNA sin un plan alternativo. Y eso fue lo que hice. Después de leerla y defenderla tomamos la decisión de retirar la moción y adherirnos a la conjunta, porque nos parece un tema de calado en el que tenemos que estar todos para que no se cierre. A partir de ahí vimos lo que pasó en el pleno (que se marcharon los dirigentes locales del PP). Cada uno es mayorcito para pensar lo que quiera, pero es evidente que estoy triste por lo que pasó. No es plato de gusto para nadie pasar lo que pasé en el pleno y lo que estamos pasando desde entonces».

Falta de respeto

¿Y qué están pasando desde entonces?, les preguntamos. Los whatsapp y mensajes que han recibido de miembros de la junta local diciendo que es «una vergüenza lo que hemos hecho y que deberíamos dimitir por traicionar al PP o la desautorización por parte del presidente para hablar en nombre del PP».

A la pregunta de si no han hablado con Jaime Vega, el presidente, desde el jueves, Sierra dijo que sí, la misma noche del pleno, pero que «no se sintió a gusto y no ha vuelto a hacerlo». No obstante se muestra dispuesto a dialogar para solucionar una situación «que provocaron ellos, no nosotros, y que nos ha dejado en desamparo, en tierra de nadie».

Por eso mismo no saben qué van a hacer a partir de ahora, aunque personalmente le entristecería mucho dejar el partido, «porque soy del PP y todo el mundo lo sabe. Sin olvidar que yo no elegí ser portavoz, sino que vino dado por una serie de circunstancias. Hay que dialogar y ver qué se puede hacer», afirmó aunque tampoco descartan pasarse al grupo mixto en función de lo que ocurra. En otro momento la concejala Dolores Yuste quiso dejar claro que si bien la decisión en el pleno se tomó deprisa, «no fue fruto de la improvisación ni de que nadie nos engañara ni nos metiera un gol. La tomamos en conciencia pensando que era lo mejor para los intereses de Navalmoral. Asumimos la decisión y las consecuencias de la decisión, que volveríamos a tomar».

Para terminar, Miguel Ángel Sierra reconoció que hay un ambiente «un poco raro»; que siempre se dice que hay que arreglarlo dentro y que él lo ha intentado «pero llega un momento en el que los límites se han traspasado. Y no lo vamos a consentir».