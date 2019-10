La comisión sobre las horas extras de la Policía se convocará cuando esté la documentación El portavoz municipal, Pedro Fernández, con Alfredo Vizcaíno. :: MAM «Si no se ha hecho hasta ahora es porque no se ha podido», según aseguró el portavoz municipal MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 11 octubre 2019, 09:25

«Por supuesto que habrá comisión informativa de Seguridad Ciudadana, pero no porque lo hayan pedido los grupos de la oposición, sino porque nos comprometimos a ello en la junta de portavoces de finales de septiembre, aunque todavía no hemos podido hacerlo». Así lo manifestó ayer el concejal del área, y portavoz municipal, Pedro Fernández, a preguntas de los informadores para conocer la respuesta del equipo de gobierno al escrito firmado por el resto de los partidos presentes en la Corporación solicitando que se celebre de manera urgente.

«Si no se ha convocado ya es porque no ha dado tiempo. Primero porque la documentación que han pedido la tienen que preparar los funcionarios. Y segundo, porque después de la junta de portavoces estaban las fiestas de San Miguel y la terminación de varios expedientes, como el de la Escuela de Música. Pero se hará lo antes posible para demostrar, con documentos, que no se ha pagado la hora extra a la Policía a 66,50 euros, que es el origen de esta polémica». El concejal de Seguridad Ciudadana no dio fechas, pero tampoco se va a demorar, además de reseñar que si alguien considera que se está cometiendo un ilícito lo que debe hacer es acudir a los tribunales. Asimismo apuntó que si bien el escrito solicitando la comisión está firmado por todos los grupos, algunos prefirieron no estar en la rueda de prensa que ofrecieron PP, Vox y Unidas por Navalmoral por no estar de acuerdo con la misma.

Empleo de Experiencia

En su comparecencia, el portavoz municipal también anunció la concesión por parte del Sexpe de una subvención de 531.000 euros para la contratación de 45 desempleados dentro de un nuevo Plan de Empleo de Experiencia, cuyos perfiles irá determinando el Ayuntamiento en función de sus necesidades.

Por último, avanzó la próxima celebración de un curso de soldadura con electrodo revestido, dentro del programa Isla de la Diputación Provincial de Cáceres. El plazo de presentación de solicitudes se cerrará el día 22.