Comienzan las obras de mejora de los arcenes de un tramo de la N-V Los operarios trabajan ya en la mejora de los arcenes. :: JSP Esta actuación había sido reivindicada hace unos días por los colectivos ciclistas de la ciudad JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Martes, 15 octubre 2019, 08:41

El Ministerio de Fomento ya lo anunció hace unos días, a través de una nota de prensa, y así se ha hecho efectivo. Operarios de la empresa concesionaria iniciaron ayer las mejoras de los arcenes de la N-V, entre los puntos kilométricos 254 y 259 o, dicho de otro modo, el tramo que va desde el centro de transeúntes de la ciudad y mercado regional de ganados, hasta la conexión con la A-5.

Esta actuación comenzó a media mañana, partiendo desde esa conexión de la autovía, en el margen derecho, dirección Trujillo. Para ello, se fue cortando parte de ese carril. Con la maquinaria adecuada, la primera actuación ha sido la de fresado de ese arcén. Seguidamente, se pasará el rodillo para la compactación y continuar con la imprimación y asfaltado, según fuentes de la empresa. Quedará un arcén de 2,20 metros de ancho, apto para los ciclistas. Una vez que se termine el margen derecho, se parará el izquierdo.

Estas obras llegan una vez que se hizo público el enfado de los colectivos ciclistas trujillanos por el mal estado de esos arcenes con importantes baches, a pesar de que se había mejorado hacía unos días el firme de los carriles en ese tramo. Por ello, demandaron su arreglo.

Integrantes tanto de la asociación ciclista Francisco Pizarro, como el Club Francisco Pizarro ayer se mostraban agradecidos y satisfechos por el inicio de esta obra. Recuerdan que es una zona muy usada por los ciclistas de la ciudad. No obstante, también se han mostrado sorprendidos de que no se hubiese hecho antes. El presidente de la asociación ciclista, Miguel Pino, manifiesta que lo importante es que se lleve a cabo ese arreglo. «Parece que se ha rectificado», sostiene. Su compañero, Juan Andrés Sánchez, uno de los habituales en esta zona con su bicicleta, reconoce que no se esperaba que se actuase tan pronto.

Esta actuación tiene un presupuesto de 189.304,89 euros, según indica Fomento en nota de prensa recogida por Europa Press. Fuentes de la empresa consideran que, si todo va bien, la obra se puede terminar esta semana o, como mucho, la semana que viene.

Juan Andrés Sánchez insiste en que le gustaría que estas mejoras tuviesen su continuación por la avenida de Extremadura y la de Madrid hasta el polígono industrial Arroyo Caballo. «El firme de esta calzada se encuentra en mal estado desde hace tiempo», asegura.