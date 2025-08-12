HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un incendio en Castilla-La Mancha obliga a confinar una localidad cacereña y a cortar tres carreteras

Comienzan las Fiestas de Agosto de Torrejoncillo con orquestas y charangas de vecinos

J. R. N.

Martes, 12 de agosto 2025, 09:31

Hoy comienzan las Fiestas de Agosto de Torrejoncillo con una ruta baritima amenizada con charanga, organizada por la Asociación de Peñas de Torrejoncillo, y siendo los pregoneros Borja Núñez Martín e Iván Utrera Martín. Por la boche se podra disfrutar de la verbena tradicional amenizada por la Orquesta 'Nexia' en la Plaza Mayor, y durante la misma tendrá lugar la elección de la Reina, y Damas de Honor de las Fiestas de Agosto 2025.

Mañana será primer día de toros por la mañana en colaboración con la Asociación Ecuestre La Espuela, con el encierro a caballo con cabestros, con salida desde San Pedro hacia los chiqueros de la plaza por el recorrido habitual, llegada de los cabestros y ensayo de encierro de cabestros, y al mediodía se celebrara el encierro del toro y la vaca que se lidiara por la tarde. Por la tarde, primer festejo taurino con la lidia de una vaca de la Ganadería de Victorino Martin, y un toro de la Ganadería de Los Llanos y la Nava, y posterior suelta del toro al recinto exterior. Por la noche, habrá la verbena de la Vega.

