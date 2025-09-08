Comienza el septenario que la localidad dedica a la Virgen de los Remedios

P. D. SAMINO Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pasado sábado 30 de agosto se celebraron los Campeonatos del Mundo Máster de Carreras de Montaña (World Mountain Running Association), en la localidad italiana de Meduno.

La prueba tuvo lugar en un circuito de montaña de 32 kilómetros con 2.000 metros de desnivel positivo acumulado.

La jaraiceña Eva Garrido Castro, integrante de la selección española, en la categoría Máster 40, logró, conjuntamente con sus compañeras Ana Isabel Cánovas y Laura Moyano, la medalla de oro por equipos, completando el podio las selecciones de Italia y Alemania, respectivamente.

Este triunfo de Eva se suma a una carrera deportiva con un palmarés sobresaliente, pues ha sido campeona de España XCO Máster 30, dos veces subcampeona de España Élite en enduro y ganadora de la Copa de España de Enduro MTB.

Con estos logros, la jaraiceña se consolida como un referente del deporte, candidata al título de 'Villa Europea del Deporte 2026', la cual ha sido recibida en el Consistorio con todos los honores tras proclamarse campeona del mundo.