¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
GARROVILLAS

Comienza el III Festival de Teatro de Otoño en Garrovillas

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

J. R. N. Ayer comenzó el III Festival de Teatro de Otoño de Garrovillas, cuya programación se extenderá hasta el domingo. El certamen se desarrolla en un escenario único como es el Corral de Comedias. Hoy se pondrá en escena la obra 'Grosella' a las 18.30 horas. Mañana, 1 de noviembre, llegará la obra 'Alacrán o la deremonia', a las 18.30 horas. El cierre del evento contará con dos obras, 'Cuentos perversos para niños traviesos', a las 12.30 horas, destinada al público infantil, y 'Cegados por amor', a las 18.30 horas.

