Comienza la X edición del festival 'Gateando'

J. R. N. Vuelve 'Gateando' el Festival Internacional de Cine Rural y Medioambiental en Sierra de Gata que reconecta con la naturaleza. Este certamen, que alcanza ya su décima edición, es un encuentro que celebra no solo el poder del cine como arte, sino también su capacidad para transformar, emocionar y hacernos reflexionar sobre el mundo que habitamos. Del 15 al 26 de agosto, 'Gateando' llevará tres largometrajes internacionales, seis cortometrajes, que entran a concurso, debates tras las proyecciones y el encuentro 'Gastrocine'. Los escenarios serán Villamiel, Trevejo, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto y Acebo.