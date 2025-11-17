La comarca se vuelca en las actividades de Geodisea
Eloy García
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
Buena aceptación del programa de actividades Geodisea, que se desarrolla en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, con más de 30 citas que aúnan gastronomía, cultura, ... naturaleza y observamiento de estrellas, esperando reunir alrededor de 1.500 personas.
Entre estas, las enmarcadas en Geosabor, como las que partieron de Castañar de Ibor para conocer el mundo de la cabra y sus productos derivados. «Nos dejó mucho más que degustaciones. Nos regaló momentos que nacen del territorio, de sus oficios, de su gentey de esa forma tan nuestra de entender la vida rural», destacan desde la asociación para el desarrollo comarcal Aprodervi.
La siguiente entrega, iniciada este finde semana, lleva por nombre Geocultura, que sufrió algunos cambios debido a la lluvia, seguida de Geoestrellas y Geoaventura. La programación al completo puede consultarse en https://geoparquevilluercas.es/geodisea-2025/
