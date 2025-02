Los colegios de Trujillo adaptan sus actividades navideñas por la covid No faltarán un certamen de villancicos, adornos especiales y una carrera solidaria

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 20 de diciembre 2021, 08:03 Comenta Compartir

Los colegios han tenido que adaptar sus celebraciones navideñas ante la evolución de la crisis sanitaria. De hecho, una de las medidas que tomaron es no participar en el festival de Villancicos organizado por el Ayuntamiento, que al final, no se llevó a cabo. No obstante, se realizarán actividades especiales en los centros, antes de dar las vacaciones.

El colegio Las Américas inició esa programación especial el 15 de diciembre, con la actuación con villancicos de alumnos de quinto de Primaria ante sus compañeros. Además, se grabó para su difusión en la web del centro y para las familias. Ya, mañana, diferentes cursos realizarán una particular carrera 'San Silvestre' solidaria. Cada alumno entregará una cantidad económica para organizaciones sociales. Este día, además, se llevarán a cabo las 'campanadas fin de curso', en donde no faltarán las bolsas de cotillón. Todo ello se llevará a cabo en espacios separados, manteniendo los grupos burbuja y distancia de seguridad, además del correspondiente uso de mascarilla, señalan fuentes del centro.

El colegio María de la Paz Orellana ha diseñado una programación que se podría ampliar o reducir según las circunstancias provocadas por la pandemia. Una de las responsables, María Millas, recuerda que el centro está trabajando en un proyecto de reciclaje. Aprovechando esta iniciativa, se han realizado paneles con imágenes relacionadas con Navidad. Asimismo, se ha llevado a cabo 'Una manualidad en familia'. Millas explica que tenían que decorar una figura en sus hogares. «A cada clase le ha tocado una imagen, como una casita de chocolate, un ángel o una estrella». Estos elementos han servido para decorar el árbol del centro. Todo ello se une a la preparación de villancicos. También la ampa ha puesto en marcha el concurso 'Creando la Navidad'. Según los niveles, han tenido que hacer un dibujo, una poesía, una historia o un microrrelato.

El colegio Sagrado Corazón celebrará un certamen de villancicos mañana con la presencia de los padres. Será en el exterior. Cada grupo tiene asignado un sitio y una hora diferente para que no se junten, según explica su director, Javier García. Con estas medias, el alumnado de Infantil comenzará a cantar sus villancicos en el polideportivo delante de sus padres a las cuatro de la tarde. Media hora más tarde, será el turno de estudiantes de primero y segundo de Primaria, que lo harán junto al edificio de Chaves. El siguiente grupo será a las cinco de la tarde en los jardines de este edificio. Así irán participando hasta ocho grupos. Si el tiempo no permitiera desarrollar esta actividad, ya están grabados en vídeo para enviárselo a las familias para felicitar la Navidad.