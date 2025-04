La clausura de la Escuela de Música llega mañana con el concierto del alumnado

Javier Sánchez Pablos Miércoles, 19 de junio 2024, 09:57 Comenta Compartir

Las clausuras y las demostraciones de diferentes acciones formativas se suceden a lo largo de este mes. Un ejemplo de ello es la Escuela Municipal de Música, dirigida por Juan Francisco Mateos. Su cierre de curso tendrá lugar mañana jueves, con el tradicional concierto del alumnado. Será a las 20.00 horas, en el teatro Gabriel y Galán. Además de estos estudiantes, estarán presentes sus familiares, así como una representación municipal.

Mateos detalla que los participantes en este acto se irán subiendo al escenario para interpretar diferentes obras o temas aprendidas durante los últimos meses. De este modo, se dará visibilidad a las distintas asignaturas. Asimismo, los más pequeños mostrarán cómo juegan con el ritmo, la percusión y las melodías, entre otros componentes. Esta clausura suele tener una buena aceptación.

Esta Escuela de Música ya ha cumplido 36 años. Esta edición ha contado con 72 alumnos y alumnas de muy diversas edades, así como de distintos municipios de la comarca. La mayor tiene 74 años. En esta ocasión, se ha mantenido el mismo número de estudiantes que en la edición pasada. No obstante, Mateos reconoce que existe una tendencia de bajada de estos participantes. Matiza que no es un problema de Trujillo, sino general. Este responsable pone de manifiesto además que, como novedad, la escuela ya cuenta con una plantilla fija de cuatro profesores. Este hecho facilita los trámites al inicio de curso, ya que no habrá que hacer nuevas contrataciones.

Las asignaturas que se han impartido a lo largo de este curso son: piano, guitarra clásica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, violín, acordeón y flauta travesera. Igualmente, está lenguaje musical y música en movimiento para los más pequeños. Considera que el año escolar ha transcurrido con total normalidad. Tras este cierre llegará las vacaciones para recobrar fuerzas para el siguiente curso.

