Ciudadanos denuncia el primer incumplimiento de sus acuerdos con el PSOE en Navalmoral Atracciones del ferial en la carretera Nacional V. :: MAM «Les dijimos que buscaran una ubicación segura y accesible para el ferial, pero en San Miguel las atracciones estarán en el mismo sitio», lamentan MIGUEL ÁNGEL MARCOS Lunes, 9 septiembre 2019, 09:42

Ciudadanos denuncia en un comunicado el primer incumplimiento del equipo de gobierno municipal en relación con las quince medidas propuestas por la formación naranja, y aceptadas por el PSOE, para abstenerse en la votación que convirtió de nuevo en alcaldesa a Raquel Medina. Una de las medidas es el traslado del ferial a una ubicación diferente a la que se viene utilizando en los últimos años, dos carriles del tramo urbano de la carretera N-V, y que debería ser consensuada con ellos.

«Entonces les dijimos que se pusieran a trabajar para buscar una ubicación segura y accesible para el ferial, pero llegan las fiestas de San Miguel y volverán a emplazar las atracciones en el mismo lugar que lo vienen haciendo últimamente», explican.La agrupación local añade que desde algún grupo político «malintencionado» se está comentando que Ciudadanos tiene un pacto de gobierno con el PSOE. «Queremos dejar muy claro que no es cierto, afirman. El único pacto que tiene Ciudadanos es con los moralos y esa será nuestra exigencia, que el equipo de gobierno cumpla con los puntos acordados, así como las futuras decisiones y actuaciones que se vayan produciendo a lo largo de la legislatura». En ese sentido aseguran que el equipo de gobierno debe tener «muy claro» que no dan «cheques en blanco. No vamos a permitir que nos llamen para pedir nuestro voto cuando las decisiones estén tomadas. Ese planteamiento les sirvió la legislatura pasada con otros grupos. Pero con nosotros así no funcionan las cosas. Nuestros apoyos serán siempre pensando en el bienestar de los moralos, apoyando en todo aquello que entendamos que es positivo para Navalmoral, y no en la conveniencia política del PSOE».

Gobernabilidad

Recordamos que al dar a conocer ese acuerdo, a primeros de junio, se insistió en que se trataba de un «acuerdo inicial de gobernabilidad». «Este acuerdo es puntual, no obliga en nada, aparte de lo aquí estipulado, a ninguno de los partidos para el resto de legislatura, garantizando su independencia y su plena facultad de oposición y gobierno».

Otras medidas son la bonificación del suelo industrial y del IBI a las empresas que se instalen en Navalmoral, la convocatoria de premios anuales a la creación de empresas y emprendimiento, la elaboración de un reglamento de subvenciones deportivas, la creación de un 'cinturón saludable' y un carril seguro a la piscina municipal, un plan plurianual de mantenimiento de edificios, calles, aceras e instalaciones públicas y otro de limpieza y decoro de fachadas, el aumento del número de aparcamientos o la recuperación de los conciertos.