Trujillo cede cinco obras de arte a 'Las Edades del Hombre'

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Sábado, 8 de enero 2022, 08:52 Comenta Compartir

La exposición de arte sacro 'Las edades del Hombre' será uno de los eventos culturales más importantes que se celebren en la región este año. La muestra, que tendrá en lugar en Plasencia, contará con representación trujillana, con cinco obras, según ha confirmado el párroco trujillano, Juan Carlos Milla.

Ya, en noviembre, quien fuera obispo placentino, José Luis Retana, solicitó la colaboración para el préstamo de determinadas obras para este proyecto. Asimismo, se puso de manifiesto que desde el Obispado y el Cabildo, se estaba trabajando de forma estrecha con la Fundación Las Edades del Hombre para lograr la mejor exposición posible y que refleje la realidad cristiana y devocional de la tierra.

Ante esta petición, Milla considera que es un orgullo poder participar en esta iniciativa. Además, «supone sentirse parte de la Diócesis de Plasencia». Recuerda que los organizadores cuentan con unos técnicos que solicitan datos de posibles obras importantes. A partir de ahí, se hace un recorrido por distintas parroquias viendo las alternativas. Una vez hecho un análisis en función de la calidad y del argumento expositivo, se hace esa elección.

En el caso de Trujillo, ya se ha hecho el préstamo de cinco obras. Se tratan de La Crucifixión, realizada por el Maestro Palanquinos a finales del siglo XV, ubicada en la iglesia de Santa María la Mayor, así como San Jerónimo, obra del sigo XVII, de Antonio de Pereda, junto a una cruz procesional, del siglo XIV, situadas ambas en la iglesia de San Martín. También ha sido elegida la imagen del Cristo Amarrado a la Columna, tallado en el siglo XVIII y localizado en la iglesia de San Francisco, además de un 'Ecce Homo' del siglo XVII, custodiado en el monasterio de San Miguel de las hermanas dominicas.

Desde la Fundación Las Edades del Hombre se recuerda al párroco trujillano, a través de una carta, que se ha realizado una selección cuidada de obras de distintas épocas, materiales y técnicas. De este modo, con esta exposición, se quiere realizar «un recorrido por la evolución histórica, artística y cultural del territorio, de los principales personajes que desde él dejaron huella en el devenir universal y la impresionante influencia extremeña en el Nuevo Mundo».

Retablo

Juan Carlos Milla explica que las piezas de valor elegidas son parte de las mejores que tienen la comunidad cristiana trujillana, pero no son las únicas. De hecho, señala que había interés de que se pudiera exponer alguna de las tablas de Fernando Gallego del retablo del templo de Santa María, ya que es único en España. Sin embargo, se descartó esa idea ya que no se puede desmontar. Además, se ha considerado que no era lo más conveniente. «Lo mejor es que se valore el retablo al completo», remarca.

Además de colaborar y de dar a conocer una parte del patrimonio de la ciudad a miles de visitantes, Milla señala que cuatro de los elementos cedidos se van a restaurar. Asimismo, sostiene que, antes de nada, se ha firmado un acuerdo llamado 'De clavo a clavo'. Supone que un equipo profesional ha recogido las obras en sus lugares de origen, con todas las garantías y las medidas de seguridad. Esta labor se hizo a mediados de diciembre. Seguidamente, serán mejoradas para su exposición. Cuando acabe la muestra en diciembre, las devolverán a su sitio.

Matiza además que se ha acordado que el Cristo Amarrado a la Columna, una imagen habitual en la Semana Santa trujillana, pueda participar en la procesión. «Vamos a tener mucho cuidado de no dañarlo, porque llegará ya restaurado y se lo volverán a llevar a la exposición», tras esa semana de Pasión.