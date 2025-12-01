El Círculo Empresarial Moralo entrega los Premios de Emprendimiento

Foto de familia de los galardonados en el cierre de la gala.

Miguel ángel Marcos Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Círculo Empresarial Moralo entregó en la noche del sábado, en una larga y emotiva gala, los II Premios de Emprendimiento en distintos apartados, en un acto que reunió a cerca de 300 personas en Las Carpas.

Cárnicas Dibe recibió el galardón a la innovación y la creatividad; Hierros Talayuela a la trayectoria; Laura Baquero a la formación por el proyecto Ella Construye; la Librería El Encuentro por el apoyo a la cultura y Mavi Domínguez, de Calzados Domínguez, en nuevos proyectos.

Un premio más fue para la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al Futuro', en el apartado de sostenibilidad y medio rural. De hecho la importancia económica y social que la central nuclear tiene para la zona y para toda Extremadura, así como la apuesta porque siga funcionando más allá de año 2030, fue uno de los mensajes recurrentes en las intervenciones de los representantes del mundo empresarial y político que entregaron los premios. Como el consejero de Economía, Guillermo Santamaría; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, o el alcalde, Enrique Hueso.

El último galardón que se entregó dentro del programa fue el Premio de Honor a la familia García Moya por su contribución a la economía local y el empleo durante siete décadas en distintos sectores, como la hostelería, las gasolineras o la automoción.

Todos recogieron sus premios agradecidos y hasta con lágrimas, en algunos casos, que delataban su sorpresa por el galardón.

Fuera del programa anunciado, los integrantes de la directiva del Círculo dieron una sorpresa a su presidente, Ramón Barbado, como reconocimiento a su labor desde que se creó el colectivo, que agrupa ya a 170 empresas y que es conocido en toda la región por sus iniciativas y por la intensa actividad que desarrolla.

Así lo manifestaron empresarios y políticos, sorprendiéndose por su rápido crecimiento, basado en la «ilusión, el trabajo, el esfuerzo y la ayuda que reciben», como señaló Barbado.

En el transcurso de la gala, que amenizó el conocido mago Jorge Luengo, se presentó un nuevo proyecto de la asociación empresarial, 'DAR. Una forma de ser', una colaboración más allá de lo económico de «empresas con alma». Además actuaron el músico local Raúl Gorrilla y la joven talayuelana Victoria Encabo.