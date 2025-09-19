V Circuito Senderista Mancomunado en el Valle del Alagón
Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00
J. R. N. El V Circuito Senderista Mancomunado ha dado a conocer el calendario 2025. Para octubre se han organizado dos rutas: el día 5, 'Camino de hierro' y el 25, un paseo al atardecer por la Vía de la Plata en Carcaboso. Las inscripciones se podrán realizar en los ayuntamientos. Para más información: 634 407 452.
