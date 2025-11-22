HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miembros de El Cinorrio en su quinto aniversario, celebrado en octubre. A.E.C.
VILLANUEVA DE LA VERA

El Cinorrio promociona los productos de la cabra verata

Eloy García

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

‘12 meses, 12 cabras’ es el título del nuevo proyecto de la asociación El Cinorrio, con el objetivo de compartir técnicas de cocina y recetas, tanto tradicionales como nuevas, tomando como base el producto caprino y sus derivados.

El Cinorrio, comunidad rural por el pastoreo y la cabra verata de Villanueva de la Vera que acaba de cumplir cinco años, explica que desarrollarán talleres participativos «enfocados a adquirir competencias básicas para poder practicar lo aprendido en casa, y así fomentar el consumo del producto en nuestro territorio».

El primero de ellos tendrá lugar el miércoles de la próxima semana en el restaurante La Casa del Pozo, entre las seis y las ocho de la tarde, y consistirá en un guiso de carillas con cabrito.

Las plazas son limitadas. Los interesados pueden recibir más información e inscribirse en https://forms.gle/ZpfrUKuFdZXozA7v5

