Cincuenta años colaborando con el Carnaval de Navalmoral

Para el que no me conozca, me presento, soy Lorenzo Marcos García, un moralo que nació en la calle Guzmán el Bueno, en el conocido ... barrio del Cerro hace casi 72 años, y que a día de hoy sigue viviendo en la misma casa donde nació, sin intención de cambiar a estas alturas...».

Así inició este viernes su intervención el pregonero del Carnaval, integrante casi eterno de la Comisión de Festejos, para dar paso a una fiesta que hay ganas de disfrutar sin impedimentos ni restricciones. Aunque ya por la mañana cerca de 1.500 estudiantes de colegios e institutos habían recorrido el centro urbano en un multitudinario, animado y colorista desfile juvenil. Volviendo al pregón, que ofreció en la caseta de la plaza de España, Lorenzo Marcos confesó que «como todos sabréis, no soy muy dado a hablar en público y en esta situación no me encuentro tan cómodo como ayudando en un desfile o en el entierro de la sardina. Pero si el pueblo me ha llamado para pregonar la fiesta que más me gusta, solo podía decir que sí y hacerlo con todo el cariño del mundo». Ampliar Cerca de 1.500 niños y jóvenes participaron en el desfile estudiantil. MAM A partir de ahí empezó a desgranar sus recuerdos del Carnaval. «Trabajé la mayor parte de mi vida en Fuentecapala, y fue ahí, en la fábrica, donde comenzaron a hacerse las primeras carrozas. Trabajadores de mi empresa y de la antigua Tabacalera pusimos los primeros cimientos de los desfiles de hoy en día. Para acudir a las reuniones previas, mi jefe, Jesús Vargas, me nombró representante y acudía en nombre de mi empresa para coordinar todo lo necesario». Después de tres años participando con la empresa, entró a formar parte en 1973 de la Comisión de Festejos, en la que estaban, entre otros, José Vizcaíno o Lorenzo Pascual. Noticia Relacionada Multitudinario desfile juvenil «Llegó la democracia y con ella el primer Gobierno municipal después del régimen y eso se notó en la alegría, la libertad y las ganas de salir a la calle a divertirse. Y sin tener nada que ver con lo de ahora, en el Carnaval empezaron a desarrollarse actividades como carreras de sacos, de gallos, de cintas, cucañas… Fue en esa época donde tengo unos recuerdos muy marcados de un Carnaval muy peculiar, con peñas que han marcado un antes y un después en la fiesta», añadió, para seguir avanzando hasta nuestros días. El pregón dio paso a una noche muy musical, con el recuperado concurso de murgas y chirigotas, el espectáculo 'Rockanroleando', una verbena en la plaza de las Minas y la apertura de la disco móvil en el antiguo ferial. Hoy esperan el 'Cómete el Carnavalmoral por una pata', con 155 grupos disfrazados en el parque municipal, y abundante música en distintos escenarios.

