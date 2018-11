Cinco referencias arquitectónicas de Navalmoral tendrán paneles informativos Palacio de Justicia, anterior Instituto Antipalúdico. :: MAM Dentro del programa Diputación Patrimonio, con un coste de casi 4.400 euros MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:04

'Singular edificio construido entre 1887 y 1889 para albergar el Hospital Moyano de acuerdo al benéfico legado de D. León Moyano Coviella, registrador de la propiedad afincado en Navalmoral.'.

Así se iniciará el texto del panel informativo que se instalará en el edificio del antiguo Instituto Antipalúdico, hoy sede del Palacio de Justicia, dentro de un plan provincial para la valorización del patrimonio cultural local del medio rural, Diputación Patrimonio, que en el caso de Navalmoral cuenta con un presupuesto de 4.385,96 euros para cinco actuaciones. Los otros cuatro paneles irán en la iglesia de San Andrés, la ermita de las Angustias, Comillas y la Fundación Concha.

El más necesario

Con ser todos importantes -las principales referencias arquitectónicas de la población- quizá el más necesario sea el panel que se colocará en el Palacio de Justicia para que no se pierda la memoria de lo que allí hubo en su día, como seguirá diciendo el texto y se viene reivindicando desde hace tiempo por no entender que algo de lo que debería presumir Navalmoral no se recuerde de alguna manera.

En concreto añadirá que fue edificado por el constructor Cecilio Machado y que sirvió, a partir de 1925, para albergar el Instituto Nacional Antipalúdico, 'hito científico que sirvió para erradicar definitivamente la malaria de Navalmoral y en toda la provincia, alcanzado una merecida fama nacional e internacional'.

En cuanto al resto de paneles, de la iglesia de San Andrés se dirá que fue construida bajo el mecenazgo del obispo D. Gutierre de Vargas y Carvajal (1524-1559), 'sobre la traza de otro templo anterior de menores dimensiones'. De la ermita de las Angustias, que se inició entre los siglos XV y XVI y que en su origen estaba en el exterior de la población, junto al antiguo Camino Real.

De la Casa de Comillas, construida en el siglo XVIII, se señalará que pasa por ser la construcción civil más antigua de la localidad, ideada para ubicar la administración de la Dehesa del Espadañal, 'regentada por los monjes del monasterio de San Lorenzo del Escorial, desamortizada y vendida al Marqués de Comillas, de quien recibe su hombre'

Por último está la Fundación Concha, 'edificada en 1884 en cumplimiento de las últimas voluntades de Antonio María Concha y Cano, filántropo placentino afincado en Navalmoral, para albergar una escuela de párvulos y una biblioteca pública'. La propia Fundación Concha ha elaborado los textos que figurarán en los paneles.