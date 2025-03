Cientos de vecinos vuelven a pedir que se soterre el tren en Navalmoral de la Mata

«Cuando haya pasado el tiempo./Y nuestros hijos comprendan/que luchamos contra el muro,/el muro de la vergüenza,/se sentirán orgullosos/de sus ... padres y su tierra».

Con ese poema de Eladio San Juan se inicia el manifiesto que se va a leer esta noche junto a las obras del tren de altas prestaciones que «está destrozando» una parte del casco urbano de Navalmoral de la Mata.

Ha sido al final una nueva manifestación convocada por la plataforma No al Muro, incansable en su reivindicación del soterramiento de las vías por pocas posibilidades que queden, y a la que se sumó buena parte de la Corporación, empezando por el alcalde, Enrique Hueso, junto a concejales de PP, Vox, Liberales y Unidas por Navalmoral.

«No se comprende que con lo antipopulares que son y siempre han sido los muros, como el de Berlín, y otros que han separado a personas y ciudades haciendo daños importantes, se les ocurra ahora a una compañía de tanto prestigio como es Adif, partir a un pueblo por la mitad. Y también nos van a partir el corazón por no hacer caso a las justas reivindicaciones de un pueblo en lucha. Navalmoral no debe someterse a los caprichos de una compañía que por ahorrarse unos euros quiere hacer lo que todo un pueblo no quiere».

El manifiesto termina con otros versos de Eladio San Juan, 'El tren que cruza mi pueblo', dedicado al ministro de Transportes, Óscar Puente. Comienza así: «Tengo en el alma una pena/que me parte el corazón/por el tren que va a venir/partiendo mi pueblo en dos./Adif y nuestro gobierno/lo han sembrado en el dolor».