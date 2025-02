Ciento cincuenta años reflejados en una placa en Cabañas del Castillo

Javier Sánchez Pablos Domingo, 22 de octubre 2023, 08:53 Comenta Compartir

La Gaceta de Madrid contó, en 1873, que «la facción Sabariegos había sido batida por la columna que mandaba el capitán González, de la Guardia Civil», en Retamosa. Además, se indicaba que, después de dos horas de fuego sostenido, obligó a dispersarse en pequeños grupos y uno de ellos iba con tres personas muertas. Este hecho, quizá, hubiese pasado más desapercibido si no hubiese sido porque uno de esos fallecidos fue el mariscal de campo del Ejército Carlista, Vicente Sabariegos Sánchez. Este suceso tuvo lugar el 6 de noviembre, en el corazón de la comarca de Villuercas. Fue enterrado en Deleitosa.

Este suceso narrado en diferentes documentos antiguos no ha pasado desapercibido ni por el vecino Gonzalo Vivas, natural de Cabañas del Castillo, que tiene como pedanía a Retamosa, ni por Juan Pedro Domínguez, exalcalde deleitoseño y ahora concejal en la oposición por el Partido Popular. De hecho, han investigado y estudiado en diferentes documentos este enfrentamiento y a su protagonista principal. Uno de esos documentos ha sido la revista 'La Ilustración Española y Americana'. Reconocen, además, que en la actualidad hay mucha información sobre este aspecto en Internet.

Ahora, a estos dos promotores les gustaría que este hecho no pasase sin más, ya que el 6 de noviembre se cumplen 150 años del fallecimiento de este militar carlista. Por ello, tanto Vivas, como Domínguez, se han movilizado para hacer un recordatorio, con más o menos relevancia, en sus respectivos municipios. Matizan que la idea es hacer ese recordatorio como hecho histórico y cultural, sin ninguna cuestión política. Reconocen que, en muchas ocasiones, las poblaciones pequeñas no suelen contar con hechos señalados o, al menos, no se recuerdan. Sin embargo, estos promotores han tenido una suerte desigual.

Vivas, ya jubilado, ha estudiado la carrera de Historia, través de la UNED. Reconoce que esta iniciativa no solo está vinculada con una de sus grandes pasiones. También está unida a sus lazos familiares, ya que, desde pequeño, sabía que había habido un enfrentamiento que provocó la muerte de este militar. Durante ese enfrentamiento, su bisabuela y la hermana de esta se tuvieron que esconder en un pajar. Apunta que Sabariegos nació en Piedrabuena de Calatraba. Además, participó en las tres guerras carlistas, con diferentes enfrentamientos.

Vivas apunta que la disputa que hubo en Retamosa se produjo entre una columna de guardias civiles procedentes de Villanueva de la Serena y el ejército carlista capitaneado por Vicente Sabariegos. Al final, una bala le alcanzó provocando su muerte. Este ejército huyó dirección Deleitosa, población donde fue enterrado el militar. Prueba de ello es que se ha conseguido el acta de defunción en el Juzgado de Paz, así como el acta de enterramiento, que está en la iglesia y donde se ofrece más información.

Ahora, la idea es poner una placa en el antiguo ayuntamiento, situado en Retamosa, donde se recuerde este hecho. Así se lo ha propuesto Vivas al alcalde y lo ha aceptado. La idea es que, en esta placa, se detalle que en la localidad «murió en combate el mariscal del Ejército Carlista, D. Vicente Sabariegos, que defendía los derechos al trono de don Carlos de Borbón», sostiene. Irá acompañada con una de sus fotos recuperada en una de las publicaciones encontradas.

Si se cumplen las previsiones, la intención es que se pueda instalar el 6 de noviembre. Vivas insiste en que se trata de un recordatorio histórico y cultural, sin temas políticos. Además, cree que este sencillo evento puede ser bonito, ya que, en las poblaciones pequeñas, no suele haber actos de este tipo. Apunta igualmente que las personas mayores ya conocen este suceso.

Juan Pedro Domínguez también ha estado dedicado a investigar y recabar información de este personaje. No tiene dudas de que recordar algún hecho histórico siempre tiene un aliciente para los municipios pequeños. Cree que esos 150 años de su muerte y enterramiento en el municipio es importante. Sostiene igualmente que fue un persona ilustre que se convirtió en jefe de los Ejércitos de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Ante este hecho, había propuesto al Ayuntamiento poner alguna placa, al igual que en Cabañas del Castillo. Sin embargo, la propuesta no ha sido aceptada, sostiene. «Desde el grupo municipal nos queríamos basar en el hecho histórico y cultural», remarca. Insiste en que fue un personaje relevante que, por diferentes circunstancias, está enterrado en su localidad.