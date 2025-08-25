HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Marcha Rosa del viernes. A.R.

El chupinazo dará paso a cuatro jornadas de fiesta en Rosalejo

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:01

ELOY GARCÍA. Para las ocho de la mañana del miércoles está previsto el gran chupinazo de las fiestas de San Agustín de Rosalejo, al que seguirán cuatro jornadas cargadas de actos de todo tipo. Tras el chupinazo habrá juegos infantiles, charanga, suelta de tres vaquillas para su capea al estilo tradicional, pregón a cargo de la Asociación de Mayores Cervantes y verbena.

En jornadas anteriores, dentro de las 'prefiestas', se ha celebrado una Marcha Rosa contra el cáncer de mama, baño nocturno, fiesta vaquera, marcha verde en bicicleta y un torneo de fútbol sala.

