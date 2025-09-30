HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CORIA

Charla sobre arquitectura comercial

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El 7 de octubre se celebrará en Coria un nuevo encuentro de Ellas Lideran: 'Arquitectura comercial: claves para estructurar tu área comercial para crecer', con Silvia Matesanz. Silvia es CEO de Connecting Growth y Co Fundadora es experta con más de18 años de experiencia en desarrollo de estrategia empresarial, transformación de modelos de negocio y desarrollo de productos digitales. Tiene una consolidada experiencia en multinacionales líderes en el sector retail, entretenimiento, automoción, start ups y pymes.

hoy Charla sobre arquitectura comercial