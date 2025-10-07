Charla informativa sobre 'El avispón asiático' en Perales del Puerto
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ofrecerá mañana una charla informativa sobre 'El avispón asiático, una amenaza inminente'. ... En ella se tratará la identificación de la especie, además de ecología y biología, distribución en el municipio y trabajos de control y eliminación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión