César Domínguez vence en el concurso de hamburguesas de Aldeacentenera

Eloy García Domingo, 24 de agosto 2025, 09:44

Éxito de participación en los concursos de hamburguesas y flanes convocados por la Asociación Juvenil Los Vetones en colaboración y patrocinio del Gastrobar Teatro, Bar Degusce y el Ayuntamiento de Aldeacentenera.

El primero de ellos lo venció Julio César Domínguez, mientras que Rubén Portillo hizo lo propio en el de flanes.

La convocatoria también registró gran éxito en lo que a asistencia de público se refiere, con numerosos vecinos y visitantes pendientes de la presentación de las recetas, su posterior degustación y fallo del jurado.

De ahí la satisfacción y la felicitación transmitida desde el Ayuntamiento, que hace extensiva a los participantes en la Velada Literaria dedicada a José de Espronceda, «hijo de Almendralejo y alma ardiente del Romanticismo español», en especial a los colaboradores y voluntarios que hicieron posible que el Tinao de Isidoro Luengo «se llenara de magia, palabras y encuentro».