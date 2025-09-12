HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un coche sale ardiendo en la salida de Badajoz y provoca retenciones
VILLANUEVA DE LA VERA

EI Certamen de Teatro Velaile contará con cuatro representaciones y un concierto

Eloy García

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Ya se conocen el título de las cuatro obras que pasarán por el escenario del auditorio municipal de Villanueva de la Vera con motivo de la segunda edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Velaile, que tendrá lugar entre los días 8 y 12 del próximo mes.

Se trata de ‘El Legado’, a cargo de la compañía El Telón Negro, llegados desde La Losa (Segovia); ‘5 segundos y 120 kilos’, por los salmantinos de Métrica Pura; ‘40 años de paz’, puesta en escena por E-Arte Teatro, de Boecillo (Valladolid); y ‘Tierra’, por la Asociación Cultural Anabasa y el grupo de teatro Les Figuretes, de San Sebastián. Tendrán lugar los días 8, 9, 10 y 11 respectivamente, en todos los casos a las 20.30 horas, mientras que el 12 tendrá lugar la clausura y entrega de premios, con el concierto del grupo Pimen Toné, en este caso a las 21.30.

Desde el Ayuntamiento, organizador del certamen, informan que las entradas pueden adquirirse ya en los establecimientos Bar Corneta, Hogar del Pensionista y en el edificio cultural La Corona.

