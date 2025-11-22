El Certamen de Relatos ‘Día 8 de Marzo’ cumple 30 ediciones

Miguel ángel Marcos Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La concejalía de Igualdad ha convocado una nueva edición del Certamen de Relatos Breves ‘8 de Marzo’. Y son ya 30 esas ediciones. De ahí que destaque que se trata de un concurso de referencia que busca promover la «creatividad literaria poniendo el foco en el papel de la mujer en la sociedad» con motivo Día Internacional de la Mujer.

El certamen se dirige a autores y autoras de todo el territorio nacional, «manteniendo así su alcance estatal y su carácter consolidado dentro de la programación municipal», se dice desde el Ayuntamiento al anunciar la convocatoria, que otorga dos premios, de 1.000 euros el primero y 700 el segundo.

Los relatos han de tener como referencia a la mujer, ser obras inéditas escritas en castellano y no estar premiadas en ningún otro concurso, con una extensión mínima de 2 folios y máxima de 5, escritos a doble espacio, en Times o Times New Roman, cuerpo 12, tamaño DIN A4.

Se presentarán cinco copias firmadas con seudónimo, acompañadas de un sobre con los datos personales, antes del 2 de febrero. Los trabajos deberán entregarse en el centro municipal de servicios sociales de 8.30 a 14.00 horas o enviarse por correo certificado.

El Ayuntamiento señala, para terminar, que sigue apostando por este certamen como una «herramienta para visibilizar la creatividad en torno al Día de la Mujer y fortalecer la conciencia social desde la cultura».

Actividades por el 25-N

Por otro lado, el lunes se iniciará la programación que ha elaborado el área de Igualdad por el 25-N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La primera cita será la obra ‘Del grito a la palabra’, en la que Paca Velardiez transmite, a través del arte, el «profundo dolor de las vivencias de una mujer y su apuesta por la sanación colectiva mediante la palabra y la escena». Será en el Teatro del Mercado, con entrada libre.

Ya el martes 25 se sucederán un taller de defensa personal para mujeres impartido por la Policía Local, la lectura de un manifiesto, un minuto de silencio, una actuación musical y poesías en recuerdo de las víctimas y en defensa de la igualdad.