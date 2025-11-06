HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las obras del nuevo edificio. J. S. P.
Trujillo

El centro social de Huertas de la Magdalena, para marzo

Javier Sánchez Pablos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

La construcción del centro social, ubicado en la plaza del Llano de Huertas de la Magdalena, sigue a buen ritmo. Si se cumplen las previsiones, estas obras deberán estar terminadas en marzo de 2026, según señala el concejal delegado, Eduardo Diz. Recuerda que se trata de un edificio de una sola planta, totalmente diáfano y accesible, con unos servicios y un almacén. Además, contará con una zona de 'office', así como un patio exterior, con su cierre perimetral. Supondrá una inversión de casi 133.000 euros, impuestos incluidos. La idea es que estas nuevas instalaciones sean cedidas a la asociación de vecinos de este núcleo de población, para que puedan desarrollar sus actividades.

Este colectivo, en la actualidad, dispone de un inmueble, cedido por el Ayuntamiento, con unas incómodas escaleras que hacen que personas mayores o con movilidad reducida no puedan acceder a este espacio. No obstante, el edil señala que se han hecho algunas mejoras, como el arreglo de la cubierta. Además, el año pasado se pintó.

