Cayetano Rivera, Diego Urdiales, Paco Ureña, Ginés Marín y Alejandro Mora estarán en FitCoria

Sábado, 2 de marzo 2024, 09:00 | Actualizado 09:57h.

Días atrás se presentó el cartel taurino de la Feria Internacional del Toro, FitCoria, por parte de la alcaldesa, Almudena Domingo, y el empresario taurino y adjudicatario de la Feria, Alberto Manuel Hornos.

La feria, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de marzo, contará con una amplia programación taurina y cultural, en la que el Ayuntamiento ha colaborado, junto con la empresa organizadora, Grupo Ceber Tauro S.L.U., para que esta octava edición sea todo un éxito.

La alcaldesa asegura que «la feria nació con el objetivo de continuar en el tiempo, algo que se está consiguiendo gracias a personas como Alberto Manuel como empresario y a todos los aficionados que asisten cada año a disfrutar de un fin de semana taurino en la ciudad.

«Desde el Ayuntamiento queremos seguir apostando por este tipo de iniciativas taurinas, apoyando a los empresarios, en este caso a Grupo Ceber Tauro, quien organiza esta feria tan importante para la ciudad, con gran esfuerzo, para que Coria tenga una gran feria».

El viernes día 8, se celebrará un año más la novillada sin picadores en clase práctica con los novilleros locales y alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, Manuel León y Jorge Hurtado. El sábado será el festival taurino con picadores para matadores de toros y el domingo habrá un espectáculo de recortadores.

El festival contará con importantes figuras del toreo como Cayetano Rivera, Diego Urdiales, Paco Ureña, Ginés Marín, Alejandro Mora, y el novillero Julio Méndez por ser el triunfador del III Desafío de Escuelas Taurinas Ciudad de Coria.

Un gran esfuerzo

«Es un esfuerzo grande el que se hace para que todo esté listo en un fin de semana en el que nos visitan varias figuras del toreo ya que no es fácil iniciar una temporada taurina. Intentamos que el cartel sea lo más atractivo posible para atraer al máximo público», asegura por su parte Alberto Manuel Hornos, quien desea que sea un cartel del agrado de todos. Ha querido agradecer la disponibilidad de los toreros que vendrán a Coria, «sin ellos no sería posible esta feria con un nivel tan alto». Ha destacado también la novillada sin picadores del viernes, «un apoyo que queremos continuar dando a los alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz y a sus alumnos locales, que la feria sea un trampolín para que a estos chicos les sirva en un futuro y que puedan llegar a estar presentes, no solo en el cartel de esta feria sino en los carteles de las ferias más importantes del mundo del toro», subraya.

Cabe señalar que la feria está enriquecida con varias actividades taurinas, por ello también se cuenta cada año con un espectáculo de recortadores. «No podemos olvidar a este tipo de toreros y también tienen un espacio en la feria de Coria. Por tanto –añade– tres festejos taurinos que, si el tiempo lo permite será una feria de gran éxito».

Al acto de presentación de la feria, también asistió el torero Alejandro Mora, el recortador Dani Plata, el diseñador de la ilustración del cartel anunciador del festival taurino, Arturo Pérez, la diseñadora Emma Prieto, concejales del equipo de gobierno y público en general.