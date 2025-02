Catorce agentes de la Policía Local de Navalmoral de la Mata salen esta madrugada para Valencia

Miguel Ángel Marcos Domingo, 3 de noviembre 2024, 22:42 Comenta Compartir

En la madrugada del domingo al lunes salen con destino a la zona afectada por la DANA en Valencia 14 integrantes de la plantilla de la Policía Local de Navalmoral de la Mata.

«Grandes, los compañeros y gracias al Ayuntamiento por su colaboración y apoyo», dicen desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España al dar a conocer la iniciativa.

Pero también se acuerdan, muy especialmente, de los agentes que se quedarán trabajando, «en turnos de 12 horas y doblando, porque si ellos no se quedan a hacer la barbaridad de turnos que van a hacer cubriendo nuestros servicios, no podríamos ir. De ahí el agradecimiento personal de todos los que nos vamos a Valencia a los agentes que se quedan, ya sea en oficina en puerta o en la calle, porque sin su esfuerzo no podríamos ir los demás».